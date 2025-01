Lanazione.it - La Fgl-Zuma Castelfranco prepara la trasferta sul campo della Clai per il nuovo turno

Pontedera, 10 gennaio 2025 – La Fgl-lasul(domenica ore 17) per disputare ilserie A2 femminile. Si annuncia un match equilibrato: le padrone di casa sono avanti di un solo punto e la posta in palio fa gola ad entrambe. Un match, dunque, che vale la sesta piazza in graduatoria ed a cui arrivano bene entrambe le formazioni, reduci da vittorie nelprecedente. Le locali si presentano con 17 punti, le toscane dietro di una sola lunghezza che vale il settimo piazzamento. «Affronteremo un’avversaria che si presenterà forte del risultato dell’ultima giornata di campionato, ma anche noi arriviamo a questo appuntamento con sulle spalle una vittoria importante. Siamo cariche e pronte a giocarcela» – commenta la schiacciatrice argentina Candela Sol Salinas.