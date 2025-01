Biccy.it - Ilary Blasi fa una gaffe sui BNKR44 a Battiti Live: “Chi sono? Non li conosco”

Nel documentario, disponibile su Netflix,si è raccontata in una luce più personale, alternando momenti di riflessione a battute ironiche che nonpassate inosservate. Tra queste, una in particolare ha fatto sorridere i fan. La conduttrice ha ammesso di non conoscere i, gruppo musicale emergente della scena italiana, cogliendo l’occasione per commentare i nomi insoliti delle nuove generazioni di artisti.Il fatto è il seguente: durante le prove di, Alvin ha mostrato ala scaletta degli artisti, chiedendole come avrebbe pronunciato un nome. La risposta di, con il suo tono spontaneo, non si è fatta attendere: “Come lo leggerei? Boh. Bi, enne, kappa, erre, quattro quattro. Ma chi è? Non lo”. Il nome in questione era quello dei, collettivo musicale reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, da una hit con Pinò D’Angiò e da un tormentone estivo di successo.