Il sindaco riceve i cittadini

Riprende domani dopo la pausa delle festività, il ricevimento deldi Bagnacavallo senza bisogno di appuntamento. La modalità, introdotta nell’agosto scorso, ha trovato il gradimento dei. Chiunque lo voglia può incontrare di persona dalle 10 alle 12 Matteo Giacomoni in maniera informale e condividere idee, impressioni ed eventuali problematiche. Il tempo massimo previsto per ogni incontro è di quindici minuti. Resta naturalmente, per chi deve sottoporre alsituazioni complesse, l’usuale ricevimento su appuntamento contattando la segreteria. Informazioni: 0545 280814@comune.bagnacavallo.ra.it.