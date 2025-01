Agi.it - Il caso Sinner verrà esaminato dal Tas ad aprile

AGI - Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha fissato le date per l'udienza per la procedura arbitrale Agenzia mondiale antidoping contro Jannik. Il procedimento si svolgerà a porte chiuse il 16 e 17presso la sede del Tas di Losanna in Svizzera. Australian Open Intanto, però, l'azzurro si appresta a difendere il titolo vinto lo scorso anno all'Australian Open. Il numero 1 al mondo, nella mattinata, è tornato sulla Rod Laver Arena per il match d'esibizione contro Stefanos Tsitsipas (n. 11 Atp), nell'ambito dell'AO Opening Week presented by Herald Sun. Buone sensazioni per l'azzurro, che si è imposto in due set - 6-3, 7-6(5) - mantenendo sempre saldamente in mano le redini della partita. Già martedì,aveva battuto - sempre in esibizione - l'australiano Alexei Popyrin col punteggio di 6-4 7-6(2), e oggi si è ripetuto contro un tennista, il greco, che su quello stesso campo, nel primo Slam dell'anno, l'aveva sconfitto sia nei quarti di finale del 2022 che negli ottavi del 2023.