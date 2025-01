Lortica.it - Il blu: un colore tra storia e mistero

In epoca preistorica, ilblu era già noto in tutto il Mediterraneo. Al tempo degli Egizi, veniva utilizzato nelle pitture murali, e si suppone che dal Nord Africa provenisse la pianta che sarebbe stata poi impiegata per tingere tessuti nelle nostre regioni: la comune Isatis tinctoria, una delle piante da blu appartenenti alla famiglia delle Brassicacee. Alcuni tipi di questa pianta si trovano anche in India. Conosciuta anche dagli Etruschi, fu però abbandonata in epoca romana, poiché ilblu veniva associato alle popolazioni barbare del Nord Europa, come i Vichinghi e gli Scandinavi, che si tingevano il viso con questoper incutere timore agli avversari in battaglia. Per questo motivo, il blu era considerato unnegativo e sgradevole.Solo nel primo Medioevo si tornò a utilizzare il blu, e iniziarono a sorgere coltivazioni di Isatis tinctoria, chiamata anche “guado”, nella regione di Tolosa, in Francia.