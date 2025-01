Lanazione.it - I “Vespri d’organo” tornano in Cattedrale: il primo ospite è Thomas Ospital

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 10 gennaio 2025 - Sabato 18 gennaio torna per il secondo anno l’appuntamento conin, elevazioni musicali introdotte da riflessioni spirituali di Monsignor Severino Dianich e Monsignor Roberto Filippini. L’iniziativa è organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della, e rientra tra le iniziative pensate per l’anno giubilare. Gli incontri sono caratterizzati da una prima parte meditativa e riflessiva sul tema del Giubileo, cui seguirà uno spazio musicale con brani tratti dalla letteratura organistica. All’organo Mascioni, di epoca contemporanea, presente in, si alterneranno 5 organisti tra i più titolati del panorama organistico europeo. Sabato 18 gennaio, alle 17, in programma musiche di César Franck, Louis Vierne, Camille Saint-Saëns,, eseguite da