Rompipallone.it - I Friedkin hanno scelto il nuovo allenatore: sarà un ritorno

Ultimo aggiornamento 10 Gennaio 2025 22:59 di Simone DavinoLa famigliaha fatto una scelta per il ruolo dele per il clubuno storicoin panchina. Cerca di sistemare quella che è la situazione interna al club, con la voglia di veder rilanciato il club. E rilanciarlo è possibile, attraverso l’ingaggio dello storicoche non molto tempo fa fu causa del “dolore” viola, in Conference League, per la vittoria nel 2023 sulla panchina del West Ham.L’espertoè statoda parte della famiglia, in quello che è unstorico a casa propria. La notizia è stata svelata da Sky Sport.Esonero e scelta fatta daiunalle origini in panchinaA riportare la notizia è Sky Sport UK, con l’esonero annunciato e la conferma sul sostituto arrivata nel corso di questa sera.