Ultimouomo.com - I dolori del giovane Zirkzee

Leggi su Ultimouomo.com

Nel momento più buio di una stagione nera, dopo aver subito due gol in casa da un Newcastle che a Old Trafford sembrava il Brasile del 1970, l’allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, prima ancora che finisse il primo tempo, ha provato a invertire la rotta togliendo qualcuno dal campo, e quel qualcuno è stato Joshua. Per quanto possa sembrare superficiale e sbrigativa messa in questo modo, e ci si possa interrogare sulle ragioni di quella scelta, è sostanzialmente questo il motivo per cui nei giorni successivi si è iniziato a parlare di una cessione dell’attaccante olandese - la ragione per cui anche io sto scrivendo questo pezzo. Una notizia riportata anche da fonti affidabili come Gianluca Di Marzio, a riprova che qualcuno dentro la dirigenza della Juventus e forse anche di altre squadre italiane deve aver avvertito che quel cambio avesse davvero aperto una possibilità.