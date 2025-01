Ilfattoquotidiano.it - Feltri ai musulmani come me ‘sparerebbe in bocca’: se parlassi così io contro un giornalista?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Aisparerei in bocca e non mi vergogno di considerarli razza inferiore”. Non è Benito Mussolini, ma Vittorio, intervenuto alla Zanzara nel novembre scorso, a suggerire quello che c’è da fare. In un paese normale, non l’Italia, anon sarebbe più permesso scrivere su una testata e ci sarebbe stata una levata di scudi, perfino dal mondo della politica. Ma si sa,, allora dopo una querela-denuncia dell’Ucoii, l’Unione delle comunità islamiche in Italia, su X Vittorio si scusa: era una battuta. Uno scherzo di gusto discutibile, dice.Ma se io, da musulmano, dicessi che a qualchesparerei in bocca, credereste che è solo una battuta? La risposta è ovviamente no. Sarei andato inad un processo mediatico e giudiziario. Ci si sarebbe domandati se la mia voglia di esplodere un colpo in bocca a qualcuno derivasse dal mio credo religioso, quindi terrorista.