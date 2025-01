Sport.quotidiano.net - Barontini suda in Sudafrica

Come tutti gli anni raduno all’estero per Simone. Che ha salutato infrica il vecchio anno, abbracciando un 2025 dove il ragazzo anconetano vorrà ancora migliorarsi. Anche se la scorsa annata "la definirei una buona stagione visto come si era con tutti gli infortuni e malanni vari - il pensiero del mezzofondista dorico, classe 1999 -. Ma se guardo un po’ da dove partivamo va bene così. Chiaramente spero nel 2025 di raccogliere quello che non ho raccolto nell’anno appena concluso". Dove le soddisfazioni negli 800 metri, la sua specialità, non sono mancate. Non solo vittorie, come l’ennesimo tricolore outdoor colto a La Spezia (in terra ligure lo scorso luglio l’atleta delle Fiamme Azzurre ha conquistato il quinto titolo all’aperto, il decimo della carriera se si contano anche quelli indoor), ma anche aver centrato due semifinali di gare con la G maiuscola, come gli Europei in casa, a Roma, e ad agosto le Olimpiadi di Parigi dopo la vittoria nel ripescaggio protagonista di una grande prova.