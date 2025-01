Ilgiorno.it - Avevano un etto di coca sull’auto. Ora scattano tre condanne

Processati in abbreviato e condannati a due anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento di 12mila euro di multa per detenzione ai fini di spaccio (nell’auto c’era undi) Cinzia Rocca residente a Sondrio ed Ervin Ricardo Disla Loudior, che risulta senza fissa dimora, mentre per Manuel Emlio Nivar Doseis, residente a Cantù cui il gip non ha concesso le attenuanti generiche, la condanna è a 4 anni. I fatti risalgono al 2023.