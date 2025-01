Zonawrestling.net - AEW: Maria Kanellis in scadenza, sarà addio?

In questi giorni si sta molto parlando della situazione di Malakai Black che pare già avere più di un piede fuori dalla AEW, ma non è il solo che potrebbe lasciare la federazione di Tony Khan. Incerto, a quanto pare, anche il futuro di, il cui contratto scadrà a breve. Ecco le ultime notizie in circolazione riguardanti il suo status.alla AEW?Incertezza circa lo status diin seno alla AEW. Il suo contratto sarebbe dovuto scadere ad ottobre, ma le parti si sono accordate per un breve prolungamento sino a gennaio 2025. Secondo quanto evidenziato da da Fightful Select, nei piani c’era un annuncio riguardato il futuro di, ma poi non si è più saputo nulla. Non è quindi da escludersi che l’ex TNA Knockouts Champion possa direalla AEW entro la fine del mese.