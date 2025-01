Game-experience.it - Xbox Developer Direct 2025 annunciato da Microsoft con data, ora e giochi presenti

Leggi su Game-experience.it

ha appenal’, evento in programma nello specifico nella giornata di Giovedì 23 gennaio alle ore 19:00 italiane / 10:00 Pacifico / 13:00 Eastern / 18:00 UK.Ebbene sì, il colosso di Redmond ha deciso di rompere gli indugi annunciando ufficialmente il nuovo appuntamento comunicativo, grazie al quale i fan potranno dare un’occhiata dall’interno a una selezione dimolto attesi in arrivo quest’anno per i giocatori diSeries XS, PC e Game Pass.Presentato dagli stessi creatori del gioco,offrirà uno sguardo approfondito ai titoli in arrivo, a come vengono creati e a chi li sta creando. Nello specifico l’evento offrirà uno sguardo a Compulsion Games a Montreal, Canada, così da saperne di più su South of Midnight.Inoltre ci si dirigerà a Montpellier, Francia, per vedere Sandfall Interactive e dare un’occhiata a Clair Obscur: Expedition 33, per poi fare una sosta presso i leggendari id Studios a Richardson, Texas, per dare un’occhiata a DOOM: The Dark Ages.