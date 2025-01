Linkiesta.it - Vita e libertà di Cecilia Sala, donna e giornalista seria e coraggiosa

Ora che possiamo parlare liberamente di, senza l’ansia di immaginarla in isolamento, al freddo, e costretta a dormire per terra nella famigerata prigione di Evin, ostaggio del più infame dei regimi teocratici e oscurantisti; ora che possiamo scriverne senza alimentare il solito orrendo teatrino italiano, e senza dover trattenere le lacrime al pensiero dei suoi familiari, della sua splendida mamma, di Daniele Raineri e degli amici del Foglio e di Chora, è arrivato il momento di riconoscere cheè lapiù brava edella sua generazione, e anche di molte generazioni precedenti. Chi non la conosce professionalmente in questi giorni si è lasciato trascinare, in alcuni casi anche con indecente trasporto, nel fango dei “se l’è cercata” e degli “è figlia dei poteri forti”, miserie uguali e contrarie a quelle di chi, prima del sequestro dei pasdaran, la criticava di essere anti israeliana o filo ayatollah, proprio lei che poi gli ayatollah hanno sbattuto in cella, mentre semplicemente si è sempre posta domande e ha cercato sempre di dare risposte informate intorno alle cose che ama vedere da vicino.