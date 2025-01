Ilrestodelcarlino.it - Vicenza: scoperti 10 lavoratori in nero di cui 6 clandestini

, 09 gennaio 2025 – Un’importante operazione di contrasto al sommerso da lavoro e all’immigrazione clandestina. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza dinei giorni scorsi, hanno effettuato un accesso in un laboratorio tessile sito a Rossano Veneto (VI) e riconducibile a una ditta individuale avviata nel mese di marzo 2024 e gestita da una cittadina di nazionalità cinese. Nel corso del controllo, effettuato in collaborazione con l’ispettorato territoriale del lavoro die con lo Spisal, le fiamme gialle del gruppo di Bassano del Grappa hanno identificato 10‘in’ di nazionalità cinese e pakistana. Tra questi sei sono risultati privi del permesso di soggiorno o altro documento giustificante la loro presenza all’interno del territorio nazionale, e per questo denunciati alla Procura della Repubblica diper ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.