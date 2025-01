Inter-news.it - Venezia-Inter, Di Francesco conferma tre ex nerazzurri! La probabile formazione

In attesa della sfida contro l’, ildi Dilavora ai dettagli per definire le scelte dell’undici titolare. Probabilmente, contro i, spazio a tre giocatori ex. SPERANZA – Ildi Eusebio Diospita i campioni d’Italia nel match di domenica pomeriggio. La sfida del Penzo, oltre ad essere importante per gli stessi lagunari, sarà un primo match-point per l’così da dimostrare che ha già dimenticato la sconfitta nel derby di Supercoppa Italiana. I lagunari, dopo l’1-1 contro l’Empoli nell’ultima settimana, si ritrovano in un momento di forma ottimale. Ilinfatti, nelle ultime cinque partite, ha perso solo contro il Napoli e per giunta di misura. Nonostante la 19ª posizione, ildopo un avvio da horror a ripreso a fare punti e adesso proverà a staccare il primo pass per la salvezza che dista solo quattro punti.