Vantaggio degli Spurs | la squadra di Postecoglou vince di misura all’andata

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-09 00:14:00 Il web non parla d’altro:Il Tottenham avrà undi un gol ad Anfield nella gara di ritorno della semifinale della Coppa EFL dopo aver battuto dila capolista della Premier League mercoledì nel nord di Londra.Un gol del 18enne Lucas Bergvall a quattro minuti dalla fine ha fatto la differenza in un emozionante incontro al Tottenham Hotspur Stadium.La gara, però, è stata funestata da quello che sembrava essere un gravissimo infortunio subito da Rodrigo Bentancur nel primo tempo e che ha costretto il centrocampista al ricovero in ospedale.Glinon sono mai stati coinvolti in un pareggio a reti inviolate durante il mandato di Angee sembrava che la partita fosse andata in quella direzione prima che Bergvall trovasse la rete per infliggere solo alladi Arne Slot la seconda sconfitta stagionale.