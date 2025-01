Bergamonews.it - Un podcast gratuito per visitare il Museo della Valle

Ildi Zogno si apre all’innovazione e presenta una nuova modalità per accompagnare i visitatori attraverso le sue sale. Grazie al lancio di 11 file audio disponibili su Spotify e sulle principali piattaforme di, i visitatori potranno arricchire la loro esperienza direttamente dal proprio smartphone, senza bisogno di audioguide.I file, intitolati “Scopri il”, offrono un percorso narrativo contraddistinto da curiosità e particolari inediti. Attraverso la voce di Pina, un’antica abitante delle stanze che oggi ospitano il, gli ascoltatori vengono guidati alla scoperta delle curiosità e delle storie che rendono ogni sala un’espressione autenticavita inBrembana. Questa scelta narrativa non è un semplice espediente, ma rappresenta ciò che effettivamente fu l’edificio che ospita il, e cioè la casa natale di Vittorio Polli, fondatore del, che la donò per lo scopo che conosciamo e che ancora oggi la Fondazione Polli StoppaniETS porta avanti.