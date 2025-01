Ilfattoquotidiano.it - Ufo tra gli incendi Los Angeles? Un bolide bianco sbuca all’improvviso e sfreccia velocissimo nei cieli: ecco di cosa si tratta

Unche pare un ufo attraversa ipieni di fumo di Los. Durante un programma Fox News, con l’inquadratura live direzionata su una vasta porzione diattorno alla città californiana, non è sfuggito ai più una palla bianchissima con una lunga scia bianca a seguire chedal centro dello schermo e come un razzo supersonico accelera verso sinistra.Il video è stato postato su X da un utente californiano e commentato da più persone. Molte di queste ovviamente hanato riferendosi ad oggetti volanti non identificati. Mentre un utente ha provato a segnalare che sisse dello sciame meteorico delle Quadrantidi. Si tratterebbe dei resti dei frammenti di un asteroide che si esauriscono quando entrano nella nostra atmosfera. Lo sciame dovrebbe durare fino al 12 gennaio e, se sisse di lui, è il più grande della sua categoria da dieci anni a questa parte.