Thesocialpost.it - Tragedia sulla Persicetana, auto contro bus: morto Davide Felloni, ci sono 20 feriti

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico incidente si è verificato ieri intorno alle 19 lungo la, in località Tavernelle di Calderara, tra via Valtiera e Osteria. Una Fiat Panda è finitaunbus per poi terminare la corsa fuori strada, nei campi. L’impatto ha causato il decesso del conducente dell’, mentre sull’bus si contano venti, tre dei quali trasportati in codice di media gravità all’ospedale Maggiore e due all’ospedale di San Giovanni in Persiceto., 65 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri sera, a Tavernelle d’Emilia, frazione di Calderara di Reno, nel Bolognese. L’uomo, originario di Ferrara e residente a Occhiobello, stava guidando una Fiat Panda quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato con una corriera extraurbana Cosepuri della linea 576, in servizio per Tper.