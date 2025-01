Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-01-2025 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per incidente lunghe code sulla Cassia Veientana tra Formello a Castel de’ ceveri in direzione del raccordo anulare domani venerdì 10 gennaio previsto uno sciopero di quattro ore dalle 8:30 alle 12:30 nel trasporto pubblico l’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da autoservizi Troiani e autoservizi Tuscia ed in tema di trasporto pubblico per consentire la seconda fase dei lavori di prolungamento da San Giovanni al Colosseo la metro C resta chiusa per 6 mesi ma solo in orario serale fino al 27 di giugno ultima corsa alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni e treni Comunque sono sostituiti da bus fino al 11 di gennaio lavori in viale Regina con divieto di transito nel tratto compreso tra Piazza Galeno e Piazza Sassari possibili le ripercussioni aldi zona con chiusure e deviazioni da effettuare se secondo le esigenze lavorative attenzione quindi alla segnaletica in loco lavori di notte in via Cilicia fino al 20 di gennaio in fascia oraria 22 5:30 chiuso il tratto tra Piazza Galeria e via Cristoforo Colombo in questa direzione previste deviazioni anche per il trasporto pubblico In collaborazione con Luce Verde infomobilità