Sant’Antonio Abate | nove giorni in festa tra fede folklore e la 47esima Sagra della Porchetta

Il tradizionale “Fucarazzo” di, la fiera degli animali, la riscoperta di arti e mestieri antichi e l’immancabile, giunta alla suaedizione. Tra, asarannodedicati alle tradizionisi per i festeggiamenti del Santo Patrono che dà il nome alla cittadina. Dall’11 al 19 gennaio, tra musica, spettacoli,e divertimento,si animerà come ogni anno, con un ricco calendario di eventi attorno al rito del fuoco.“Rivivremo la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni più autentiche – afferma Ilaria Abagnale, sindaca di– riportando l’evento che più di tutti celebra il patrimonio immateriale del nostro paese alle sue radici, con le antiche fiere degli animali, rievocazioni di arti e mestieri, degustazioni e il culto per il Santo Patrono.