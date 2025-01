Ilfattoquotidiano.it - Qui al Sud i ragazzi tornano, salutano e ripartono: sta crescendo la Generazione Disarcionata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Vivo in uno di quei posti del Sud dove il Natale lo fanno le persone. E non è buonismo da pandoro, è che davvero quaggiù più che dalle lucine intermittenti le Feste le riconosci per la quantità diin giro. Il problema, il dramma, è che sono intermittenti pure loro. Studenti e lavoratori tornati in città di cui non ricordano più i nomi delle vie. Ritrovano i parenti, gli amici rimasti e gli altri tornati, riscoprono potenzialità e mormorano rimpianti. Una boccata d’aria buona e d’affetti, tanti “Che peccato! Quante cose si potrebbero fare qui”, poi in un niente già in coda all’aeroporto, per la diaspora verso l’altra loro vita.In un Paese che dibatte di Autonomia differenziata, a me sembra palese come esista già da decenni, aizzata dalle Università. Sarò brutale: se “buon investimento” vuol dire spendere oggi per guadagnare domani, quello che metà Italia pratica, sborsando per crescereche diventeranno produttivi nell’altra metà del Paese, è un investimento terribile.