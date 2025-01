Pugilato il nuovo dt De Carolis | Dobbiamo mettere i ragazzi nelle condizioni migliori non conta solo il risultato ma anche contro chi arriva

Leggi su Sportface.it

Ildirettore tecnico della Nazionale italiana di, Giovanni De, ha presentato quelli che saranno i punti cardine della sua direzione nel quadriennio verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’ex pugile romano, ritiratosi ufficialmente lo scorso ottobre, è intervenuto nel corso di una diretta Instagram sul canale ufficiale della Fip. “Sono super onorato di poter far parte di un gruppo così – ha esordito De-. Ovviamente conosco bene tutte le responsabilità e le difficoltà che posso che troverò, però come quando combattevo in incontri proibitivi, sono molto carico; ho sempre avuto una grande passione per questo sport e soprattutto ho sempre visto la nazionale come il tempio dove i giovani devono cercare di esprimersi, e poter contribuire nel loro percorso da atleti di livello per me è un grandissimo onore“.