Oasport.it - Possibile tabellone logorante per Alcaraz dai quarti in poi agli Australian Open. Ma l’avvio é soft

Non sarà un cammino semplice per Carlosnegli2025. Il sorteggio tenutosi nella nottata italiana ha riservato all’iberico una serie di incroci che non si potranno sottovalutare, considerando l’obiettivo ambizioso di vincere il Major a Melbourne e di completare il Carrer Grand Slam.Carlitos inizierà con il kazako Alexander Shevchenko. Vi è un solo precedente tra i due risalente al Masters1000 di Madrid dell’anno scorso, con la netta affermazione dell’iberico. A seguire l’incrocio tra un qualificato o il giapponese Yoshihito Nishioka. Una sola partita tra il funambolo di Murcia e il nipponico e affermazione diper 6-4 6-4 nel Masters1000 di Parigi-Bercy nel 2022.Nel terzo turno il primo ostacolo non da sottovalutare sarà contro l’o Jordan Thompons o il francese Alexandre Muller a precedere un ottavo di finale potenziale dove il mancino Jack Draper potrebbe rappresentare un ostacolo particolarmente complicato, tenuto presente dell’ultima affermazione al Queen’s del britannico.