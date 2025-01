Sport.quotidiano.net - Napoli, Stellini: "Con Conte si sta bene, ma mai comodi"

, 9 gennaio 2025 – Nella sua esperienza allo si è visto per la prima volta davanti a microfoni e taccuini dopo il successo in casa della Fiorentina, e non per motivi belli: la notizia della scomparsa del piccolo Daniele aveva gettato tutto il mondo partenopeo (e non solo) nello sconforto, soprattutto Antonio, che aveva deciso di non presentarsi ai consueti impegni post partita. Eppure, nonostante le poche apparizioni mediatiche, il legame tra il tecnico salentino e Cristianè di lunga data e proprio il diretto interessato ne ha parlato nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc. Le dichiarazioni di"Stiamo lavorativamente insieme da 15 anni e con lui si sta molto, ma mai. Bisogna sempre farsi trovare pronti, lavorare sodo e avere grande rispetto per tutti e quest'ultimo è l'aspetto principale che tendo a guardare".