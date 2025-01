Lapresse.it - Milano, Giuseppe Sala: “Violenze Capodanno? Non polemizzo con chi gestisce sicurezza”

“Io sto a quello che hanno detto i responsabili della gestione, alle dichiarazioni del questore che si diceva soddisfatto. Non abbiamo le immagini delle telecamere, non abbiamo denunce formali, io non dico che non sia successo niente però non sappiamo nulla. Prima di parlare, prima di dare giudizi, bisogna avere degli elementi oggettivi”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di, riferendosi ai fatti avvenuti nel capoluogo lombardo la notte di. “A me dispiace che ogni occasione sia buona per fare polemica, certamente non sono io a polemizzare, in particolare con chi con noila”, continua il primo cittadino. “Quando il prefetto mi ha parlato di provare a sperimentare le zone rosse, ho detto ‘proviamo’, qui la bacchetta magica non ce l’ha nessuno.