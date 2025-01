Ilrestodelcarlino.it - Maxi campi fotovoltaici, il Tar boccia i ricorsi. Il Comune: “Vincono i cittadini”. Bloccati due progetti

Reggio Emilia, 9 gennaio 2025 – Si allenta la morsa a tenaglia deisul territorio di Sant’Ilario: il Tar di Parma hato icontro l’amministrazione comunale di due società che intendevano realizzare altrettanti impianti nella frazione di Calerno – uno alle spalle del ristorante Mareluna, l’altro lungo via Martiri – nonostante fossero in contrasto con gli strumenti urbanistici del. Ieri sono state rese note le motivazioni dei verdetti, emessi dal collegio presieduto dal giudice Italo Caso. Grande soddisfazione in Municipio: “Riconosciuto il ruolo degli enti pubblici locali – ha dichiarato il sindaco Marcello Moretti –. Si restituisce dignità aie all’amministrazione. Si riconosce la necessità di trovare un equilibrio tra esigenze di produzione energetica da fonti rinnovabili e di rispetto del paesaggio e del patrimonio, che non può essere considerato, come invece chiedevano le ditte proponenti, subalterno”.