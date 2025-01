Lapresse.it - Libano, chi è il nuovo presidente Joseph Aoun

Leggi su Lapresse.it

ildel. Capo dell’esercito, 60 anni, è stato scelto dal Parlamento e riempirà un vuoto presidenziale che durava da oltre 2 anni.L’elezioneL’elezione da parte del Parlamento è giunta dopo 12 tentativi fallimentari e ilcapo dello Stato succederà così all’exMichel, con il quale non ha nessun rapporto di parentela nonostante l’omonimia, il cui mandato era terminato a ottobre del 2022. “Oggi inizia una nuova era per il. Giuro di preservare questa nazione e mi impegno ad assumermi pienamente le mie responsabilità presidenziali e a proteggere le libertà”, ha detto il neo-eletto, “inizierò rapidamente le consultazioni per la formazione di un governo”.I precedentiè il quinto ex comandante dell’esercito a salire alla presidenza del, nonostante la Costituzione del Paese vieti ai funzionari pubblici di alto livello, compresi i comandanti dell’esercito, di assumere la presidenza durante il loro mandato o entro 2 anni dalle dimissioni.