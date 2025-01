Pronosticipremium.com - Lazio-Como, il pronostico: Baroni cerca riscatto, ispira il GOL

Leggi su Pronosticipremium.com

All’orizzonte, ci aspetta un nuovo emozionante weekend di Serie A. La ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, si aprirà con il match dello stadio Olimpico tra, in programma venerdì 10 gennaio, calcio d’inizio alle ore 20:45. I biancocelesti partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1,77, mentre il pareggio e il successo dei lariani sono dati rispettivamente a 3,60 e 4,50.Come arrivano al matchLaè chiamata a cancellare la sconfitta per 2-0 nel derby contro la Roma. Nonostante il ok, i biancocelesti hanno mantenuto la quarta posizione in classifica con 35 punti, con tre lunghezze di vantaggio su Juventus e Fiorentina, che hanno però una partita da recuperare.dovrà fare a meno di diversi elementi chiavi per il match: non ci saranno Zaccagni, Gila e Castellanos, squalificati, oltre agli infortunati Pedro, Vecino e Patric.