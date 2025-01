Sport.quotidiano.net - L’analisi e il ritratto. Un’operazione simbolo della forza del Pisa. Arriva Candela, titolare anche in Serie A

Gli orizzonti che fanno da sfondo ai progetti e ai sogni nerazzurri sono cambiati. Eccome se sono cambiati: il pluriennale programma imbastito dalla proprietà ha permesso allo Sporting Club di acquisire grande autorevolezza, molto prestigio e piena fiducia da parte di tutti gli interlocutori che quotidianamente si ritrovano a dialogare allo stesso tavolo. Al punto che ilnell’attuale mercato, che un tempo veniva definito di riparazione, può permettersi di strappare a un club militante nella categoria superiore un calciatore che per metà delle gare andate in scena è sceso in campo con la maglia da. L’innesto di Antonioè a tutti gli effetti uno dei "colpacci"finestra invernale delle trattative, non fosse che per il parterre di concorrenti che si erano iscritti alla corsa per accaparrarsi le prestazioni dell’esterno nativo di Spezia.