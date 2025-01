Lettera43.it - L’aggiornamento dell’Inps: dal 2027 in pensione si andrà a 67 anni e tre mesi

L’Inps ha introdotto un aggiornamento dei requisiti pensionistici che porterà, a partire dal, a un innalzamento dell’età per ladi vecchiaia a 67e 3e a 43e 1 mese di contributi per l’anticipata (un anno in meno per le donne). Nel 2029 si registrerà un ulteriore aumento: 67e 5per la vecchiaia e 43e 3di contributi per l’anticipata. Questi cambiamenti, come sottolineato dalla Cgil, non sono stati comunicati ufficialmente né dall’Inps né dalla Ragioneria generale dello Stato, ma sono stati resi evidenti daldei software dell’istituto.Cgil: «Un forte peggioramento del quadro previdenziale»La Cgil ha espresso forte contrarietà alla modifica, definendola un «peggioramento del quadro previdenziale. Non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale», ha dichiarato Ezio Cigna, responsabile delle politiche previdenziali del sindacato.