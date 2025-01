Ilgiorno.it - Io, Anna Kuliscioff, la dottora dei poveri. Una mostra per il centenario della pioniera che salvò migliaia di donne

Leggi su Ilgiorno.it

Un bel regalo di compleanno, anche se ‘postumo’, l’inaugurazione, oggi, a Milano, nel giornosua nascita, il 9 gennaio,Io,, che ripercorre la straordinaria vita di una donna che ha segnato profondamente le vicende politiche e sociali del nostro Paese. Tanto più che ad onorarne la memoria è la senatrice Liliana Segre, Presidente Onoraria del Comitato per il. L’esposizione, che racconta la storia di questa medica, attivista, politica, infatti, pur avendo preso avvio il 9 gennaio celebra in realtà i 100 anni dalla morte di, avvenuta a Milano, dove ha lungo vissuto ed operato a favore delle fasce più deboli, dellee delle bambine, il 29 dicembre 1925., chi è ‘Il Monopolio dell’Uomo’ Nasce il Partito dei Lavoratori (Partito socialista) La tutela del lavoro femminile e minorile Voto alle, ‘polemica in famiglia’proletarie a voi! Lenin il “primo zar del comunismo” L’assassinio di Matteotti il suo “caro ragazzo” 1925, in centinaia al funerale a Milano Le sezioniIo,LaIo,, dove e quando, chi èè la signora del socialismo italiano, ladei, protagonista assoluta nelle battaglie per l’emancipazione femminile.