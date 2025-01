Inter-news.it - Inzaghi all’appello dopo 2 senatori: discorso all’Inter! Un tema – CdS

L’Inter oggi riprende gli allenamenti,la batosta in Supercoppa contro il Milan. Atteso unalla squadra da parte di Simone.RIPARTENZA – Ripartire e farlo in fretta: è questo il diktat in casa Inter, con i nerazzurri che da oggi riprenderanno gli allenamenti ad Appiano Gentile. Ripartirela batosta in finale di Supercoppa contro il Milan.i discorsi di Nicolò Barella e Lautaro Martinez, rispettivamente vice capitano e capitano della squadra, oggi è atteso quello del mister.vorrà toccare alcune corde importanti e principalmente quella relativa alla capacità di reagire immediatamente. L’Inter ha già dimostrato di saperlo fare e proprio contro il Milan nel derby d’andata.quel 2-1 amaro, i nerazzurri sono stati in grado di condurre un filotto positivissimo con 16 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (a Leverkusen in Champions League).