Liberoquotidiano.it - Influenza, boom di casi nel Regno Unito: tornano le mascherine negli ospedali. E in Italia?

Milano, 9 gen. (Adnkronos Salute) - E' una stagionele intensa quella che sta vivendo il. A fine dicembre si era alzato il livello di allerta, dopo che il servizio sanitario nazionale inglese (Nhs England) aveva segnalatodi"quadruplicati" in ospedale nell'arco di un mese, secondo quanto riportano i media locali. E alcune strutture alle prese con un alto afflusso di pazienti e reparti sovraffollati hanno reintrodotto l'uso delle, invitando pazienti, personale e visitatori a indossare quelle chirurgiche. Regole in certiaccompagnate anche da un giro di vite sulle visite ai ricoverati. "Il personale in prima linea dell'Nhs è sottoposto a una pressione notevole e la domanda non accenna a diminuire", ha evidenziato Stephen Powis, direttore medico nazionale di Nhs England, come si legge in un focus sulla 'Bbc' online.