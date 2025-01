Il tour di Giuseppe Ninno Mandrake fa tappa a Salerno

Leggi su Ildenaro.it

Venerdì 10 gennaio, alle 21, faràal cineteatro San Demetrio diil“Imbarazziamoci” di, meglio conosciuto come.L’artista brindisino, celebre per i suoi irresistibili contenuti online e per i suoi fumetti, porta sul palcoscenico la famiglia Imbarazzi, dando vita a un mondo irriverente e spassoso.” è l’unico protagonista dello spettacolo, in cui interpreta tutti i membri della famiglia Imbarazzi, dal piccolo(una sorta di personaggio autobiografico) alla signora Maria (sua mamma), da Papà agli amichetti Tony e Sharon, sino ad arrivare alle mamme del “Gruppo mamme”. Con la sua abilità di trasformarsi in una serie di personaggi eccentrici e irresistibili,cattura il pubblico con situazioni esilaranti e sketch comici.