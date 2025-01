Metropolitanmagazine.it - Il primo post di Cecilia Sala e il racconto della prigionia in Iran

«Ho la fotografia più bellamia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie.». Con queste parole,ha accompagnato lo scatto dell’abbraccio con il compagno Daniele Ranieri -il, dopo le tre settimane di detenzione in- all’aeroporto di Ciampino. Ilgiornalista, tornata a casa dopo il periodo trascorso nel carcere di Evin, a Teheran, è un ringraziamento a chi ha reso possibile il suo rientro in Italia e un pensiero per chi, invece, si trova ancora lontano da casa.L’annunciosua liberazione, dopo essere stata arrestata il 19 dicembre per “violazione delle leggiRepubblica islamica”, dato ieri mattina dal presidente Giorgia Meloni, che ha contattato personalmente la famigliareporter, ha segnato la fine di lunghe trattative del Governo con la controparteiana.