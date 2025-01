Isaechia.it - Grande Fratello, ecco gli ascolti della ventunesima puntata

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladel(QUI il resoconto), durante la quale non sono mancati i colpi di scena, a partire dall’abbandono di Jessica Morlacchi, passando per il rientro di Pamela Petrarolo e la nomination d’ufficio per Helena Prestes e Ilaria Galassi.Al centro, c’è stato chiaramente lo spinoso tema delle accese litigate tra Helena, Ilaria e Jessica, culminato da una parte con l’aggressione fisica di Ilaria ai danniPrestes e con il lancio del bollitore da parte di quest’ultima nei confrontiMorlacchi.Proprio in virtù di quanto era accaduto in settimana c’eraattesa per lada parte dei telespettatori, desiderosi di conoscere i provvedimenti che avrebbero colpito le inquiline e questo ha favorito una crescita degli, portando il reality a toccare il 19,8 % di share, pari a 2.