Fenomeno #BookTok ecco gli influencer dei libri su TikTok che fanno aumentare le vendite

“Delitti islamici”: due milioni di pagine lette in pochi giorni. Ma Adam Thomson è abituato a questi numeri, si ripetono ogni volta che esce un suo nuovo romanzo. Sicuramente un aiuto è arrivato da, o meglio dalleer che danno consigli di lettura erecensioni.Anch’io utilizzo questo social, mi piace esplorare i diversi media, soprattutto per capire cosa sta accadendo nel mondo dei. Però non mi limito ai romanzi, mi intrigano anche i video di cucina. Le “cuoche” privilegiano ricette veloci ma il risultato è gustoso.Prima di condividere la mia riflessione, è opportuno ricordare cheè una piattaforma di video sharing cinese lanciata nel 2016, inizialmente con il nome musical.ly. In Italia si è diffusa gradualmente dal 2018. Nel 2020 è nato l’hashtagper contrassegnare video su consigli di lettura o per segnalare sfide e classifiche che sono sempre molto apprezzate.