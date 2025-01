Bergamonews.it - Dramma a Fonteno, 60enne muore intossicato dal monossido di carbonio

Leggi su Bergamonews.it

. Lo hanno trovato senza vita nella sua abitazione, insieme ai suoi animali domestici. Un uomo di 60 anni è morto anella serata di mercoledì 8 gennaio,daldi.A dare l’allarme i vicini: l’uomo, un imbianchino marocchino residente nella frazione Xino e conosciuto in paese, non rispondeva al telefono e al campanello di casa da alcuni giorni. I vigili del fuoco sono entrati in casa rompendo una finestra e hanno trovato il corpo del, insieme al cane e al gatto.Rilevata traccia del gas, la cui causa è ancora in fase di accertamento: la sostanza letale proveniva probabilmente da un braciere acceso nell’appartamento.I carabinieri di Clusone sono al lavoro per chiarire i contorni dellatica vicenda.