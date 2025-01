Quotidiano.net - Commissione Ue pronta a intervenire su intervista Musk-Weidel per violazione regole Ue

LaUe puòse l'tra Elone la leader di AfD Aliceviolerà ledel diritto europeo. Lo ha affermato all'emittente irlandese Rte il commissario Ue alla Giustizia e allo Stato di diritto Michael McGrath. "Il problema è se c'è un'ingiusta amplificazione di certi contenuti. La libertà di espressione è un diritto fondamentale nell'Unione europea, e spetta a me garantire che tale diritto sia sostenuto e protetto in ogni momento. Ma è chiaro che le grandi piattaforme online hanno un potere enorme e sono in grado di amplificare determinati contenuti al di sopra di altri", ha spiegato.