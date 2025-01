Ilgiorno.it - Caffaro, bonifica in bilico. Dal documento del 1942 l’incognita degli ordigni

Anche la possibilità di ritrovarebellici tra le incognite delle tempistiche per ladel sito industriale di. Ad accendere la preoccupazione sull’effettiva possibilità di ritrovare un residuato della guerra, nel corso dellabellica prevista tra fine aprile e inizio marzo, è undel, rinvenuto dal commissario straordinario Mauro Fasano, in cui lacomunicava alla Prefettura di avere un rifugio antiaereo all’interno del sito, come del resto aveva anche la vicina Breda. A memoria, non ci sarebbero stati bombardamenti: su questo il commissario ha già consultato Anna Seniga, memoria storica ed ex lavoratrice. "Ma lì passava la ferrovia", ricorda Fasano. Non si tratta certo dell’unica incognita per unache lo stesso Fasano ha definito "la più grande operazione che si sta compiendo in Italia", nell’ambito della commissione consigliare convocata per fare il punto della situazione.