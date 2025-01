Ilrestodelcarlino.it - Assicurazione auto, in Emilia Romagna il costo si impenna: ecco i dati città per città

Bologna, 9 gennaio 2025 – Crescono i prezzi delle assicurazioniin. Il nuovo anno non comincia nel migliore dei modi per glimobilisti della nostra regione. Infatti, secondo un'indagine effettuata da Facile.it, a dicembre 2024 per assicurare un veicolo a quattro ruote inoccorrevano, in media, 555,66 euro, vale a dire il 5,3% in più rispetto a sei mesi prima (pù bassa però della media italiana (643,95 euro e +6,2%). Sono oltre 40.700mobilistino-romagnoli, sempre secondo l’osservatorio di Facile.it, gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2024, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito, con relativo aumento deldell’Rc. Dall’analisi del comparatore – realizzata su un campione di oltre 955mila preventivi raccolti tra novembre e dicembre 2024 – è emerso che inla quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è pari all’1,57% del totale.