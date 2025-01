Zonawrestling.net - WWE: Stephanie Vaquer conquista la chance per il Titolo Nordamericano NXT a New Year’s Evil

La WWE ha trasmesso un episodio speciale di NXT il 7 gennaio, Newha dato il via al 2025. Grazie al successo del debutto di RAW su Netflix, che ha portato ulteriore attenzione sulla compagnia, Shawn Michaels ha impostato il tono ideale per il nuovo anno del marchio di sviluppo. La scorsa notte, a NXT, si è disputato un match per determinare la prima sfidante alFemminile. Cora Jade,, Lola Vice e Kelani Jordan si sono affrontate per ottenere un’opportunità al. Jordan, in particolare, puntava a rire la cintura persa a Halloween Havoc contro Fallon Henley.Kelani Jordan ha eliminato Lola Vice con una mossa ad alto rischio, ma è stata subito messa fuori gioco da un tuffo spettacolare di Cora Jade. Alla fine,ha concluso l’incontro mettendo a segno la sua mossa finale su Kelani Jordan.