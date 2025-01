Volley Sylla | Ragazzi della mia generazione non hanno il passaporto italiano mi fa uscire di testa

Leggi su Ilfaroonline.it

Racconta frammentisua vita a Vogue Italia, come riporta l’Ansa, la campionessa olimpica diMyriam. L’Azzurra ha scritto la storia con la Nazionale di Coach Velasco a Parigi 2024. E’ il giorno del suo compleanno oggi, 8 gennaio, e l’atleta tricolore si racconta.Dalle file per il permesso di soggiorno in Italia e nella sua Lecco, ai problemi di bulimia, dall’amore per la famiglia, fino a quello per i piercing. Vengono lette anche pagine del suo diario personale.“Dovevo andare in questura a Lecco per rinnovare il permesso di soggiorno, e questo significava arrivare alle 5 del mattino, mettersi in coda per scrivere il proprio nome su un foglio che, se già troppo pieno, ti costringeva a tornare il giorno successivo e fare tutto daccapo”. Racconta come riporta l’Ansa.“Inizialmente i miei genitori erano titubanti, ma dal momento in cuicompreso che lo sport era il mio sogno, losempre appoggiato – dice parlandofamiglia la campionessa olimpica – Non civisto il possibile guadagno, oppure la realizzazione di un loro personale progetto sportivo frustrato, come spesso capita con i giovani atleti.