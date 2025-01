Liberoquotidiano.it - Venezuela: Maduro ordina rete militare per reprimere proteste

Leggi su Liberoquotidiano.it

Caracas, 8 gen. (Adnkronos) - Nicolásha annunciato l'attivazione dei cosiddetti “organismi di gestione integrale” (Odis), una struttura che centralizza il potere politico, le Forze Armate, la Milizia Nazionale Bolivariana, le forze di polizia e i gruppi comunitari, con la motivazione di “difendere la pace” nei giorni che precedono il 10 gennaio, data in cui intende prestare giuramento e insediarsi per il suo terzo mandato da presidente del. In un evento tenutosi al Palazzo Miraflores,, indossando un'uniforme, ha annunciato la creazione di queste strutture tramite decreto. Si è inoltre autoproclamato comandante supremo di questa fusione politico-. Definendola un'iniziativa di difesa globale,ha descritto l'Odis come un “organismo superiore” che opererà a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica e comunitaria.