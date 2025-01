Lapresse.it - Usa, incendio a Los Angeles: dichiarato lo stato d’emergenza

Le autorità di Loshanno riferito che 30mila residenti sono stati sottoposti a ordini di evacuazione e 13mila strutture sono minacciate da un. I vigili del fuoco si sono affrettati a contenere il fuoco, mentre una violenta tempesta di vento ha colpito la California del Sud, alimentando le fiamme visibili per chilometri mentre numerosi residenti abbandonavano le auto e fuggivano a piedi verso la sicurezza con le strade bloccate.a Los, non sono stati segnalati feritiIl governatore della California Gavin Newsom hadi aver visto “molte strutture già distrutte”. Le autorità non hanno fornito un numero esatto di edifici danneggiati o distrutti dall’. La causa dell’non è ancora nota e, secondo quantodurante una conferenza stampa, non sono stati segnalati feriti.