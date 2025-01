Quotidiano.net - Pagamenti elettronici: dal 9 gennaio bonifici istantanei allo stesso costo degli ordinari

Piccola rivoluzione sul fronte dei. Da domani, 9, entrano in vigore le disposizioni europee che obbligano gli istituti di credito a equiparare i costi deia quelli dei. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea i vantaggi economici della misura per i consumatori. Grazie al Regolamento Ue 886/2024 dal 92025, spariscono gli extra-costi per inviare e ricevere, balzelli applicati da banche e Psp (Payment Service Provider, tra cui Poste Italiane, istituti di pagamento e di moneta elettronica, intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento e/o emissione di moneta elettronica). Icosteranno quindi come quelli, con spese diversificate a seconda delle condizioni contrattuali stipulate tra gli istituti di credito e i propri clienti - spiega Assoutenti.