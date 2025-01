Zonawrestling.net - NXT 07.01.2025 Los Angeles

Ciao Bro di Zona Wrestling, prima puntata dell’anno per lo show dei giovani e nondimeno un episodio speciale, il quinto New Year’s Evil targato NXT e per l’occasione siamo fuori dalle mura del Performance Center. Ci troviamo infatti allo Shrine Auditorium a Los, la città degli angeli dove 40 anni fa il Night Stalker seminava il terrore, ma non siamo qui per parlare di Richard Ramirez, visto che sono previsti ben 3 match titolati e la comparsata dell’uomo più elettrico dell’intrattenimento. Let’s GoVediamo in successione Giulia, Roxanne, Trick, Oba e Thorpe dirigersi verso l’arena in attesa dei loro match. Dal suo pick up scende pure The Rock. E non dimentichiamoci che abbiamo addirittura Corey Graves al tavolo di commento per rendere il tutto ancora più speciale, il miglior commentatore che la WWE abbia, il quale ben pensa di definire anche lui la divisione femminile di NXT la migliore al mondo per distacco, sottolineo che se lo è il motivo non è lo star power, nel Main Roster lo status delle atlete è più alto, ma se nonostante questo gap risultano le migliori è grazie a una scrittura minuziosa frutto della penna certosina di Shawn Michaels, il miglior booker al mondo.