Spazionapoli.it - “Nuovi contatti nelle ultime ore”: per Manna sta per arrivare il via libera definitivo?

Leggi su Spazionapoli.it

Giovannimonitora la situazione sul mercato: per uno degli obiettivi del direttore sportivo azzurro potrebbea breve il via. In queste ore ci sono statu degli sviluppi. Il Napoli ha condotto un campionato di ottimo livello fino a questo momento. Dopo le difficoltà della scorsa stagione, l’arrivo di Antonio Conte ha rappresentato un passaggio cruciale per gli azzurri ed oggi il lavoro del tecnico sta portando frutti importanti soprattutto in termini di punti. La squadra è cresciuta nel corso dei mesi ed i margini di miglioramento sono considerevoli, ed è per questo che il mercato può rappresentare un ottimo elemento da sfruttare per andare ad inserire tasselli funzionali all’interno della rosa.Quello di Giovanniè un lavoro certosino, e sono già due gli acquisti ufficializzatiore: Simone Scuffet e Luis Hasa sono diventati giocatori del Napoli in questi primi giorni di gennaio, con Elia Caprile che invece è andato verso Cagliari.